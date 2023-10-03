عمر هريدي: الزمالك يتعرض للظلم منذ 50 عامًا

قال عمر هريدي المرشح على منصب رئيس الزمالك في الانتخابات المقبلة أن النادي يتعرض للظلم منذ 50 عامًا، وأن الأهلي يسيطر على كل الأمور.

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أكد هريدي فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" صباح اليوم الثلاثاء مع أحمد جمال، المذاع على قناة "الحدث اليوم": "التاريخ يقول إن الزمالك يتعرض للظلم منذ نحو 50 عامًا، والنادي يحتاج لشخصية قوية".

أتم تصريحاتة :"الأهلي يسيطر على كل الأمور في مصر، الزمالك يحقق البطولات بشق الأنفس، لأن اتحاد الكرة يعمل حساب للقلعة الحمراء".

في سياق مٌتصل ، يستعد الزمالك لمواجهه البنك الأهلي مساء السبت القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة في الدوري المصري الممتاز .