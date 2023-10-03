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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عمر هريدي: الزمالك يتعرض للظلم منذ 50 عامًا

عمر هريدي
عمر هريدي

قال عمر هريدي المرشح على منصب رئيس الزمالك في الانتخابات المقبلة أن النادي يتعرض للظلم منذ 50 عامًا، وأن الأهلي يسيطر على كل الأمور.

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أكد  هريدي فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" صباح اليوم الثلاثاء  مع أحمد جمال، المذاع على قناة "الحدث اليوم": "التاريخ يقول إن الزمالك يتعرض للظلم منذ نحو 50 عامًا، والنادي يحتاج لشخصية قوية".

 أتم تصريحاتة :"الأهلي يسيطر على كل الأمور في مصر، الزمالك يحقق البطولات بشق الأنفس، لأن اتحاد الكرة يعمل حساب للقلعة الحمراء".

في سياق مٌتصل ، يستعد الزمالك لمواجهه البنك الأهلي مساء السبت القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة  في الدوري المصري الممتاز .

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