وكيل صحة قنا يناقش سير العمل بإدارة مكافحة العدوى

عقد الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع فريق مكافحة العدوى بالمديرية في وجود الدكتورة أميرة محمود قللي مدير إدارة مكافحة العدو، وذلك استكمالا لجهود المديرية في مناقشة الإدارات الفنية ورصد معوقات العمل بالإدارات المختلفة.

وناقش الدكتور محمد بدران، برنامج مكافحة المقاومة للمضادات الحيوية وعمل تدريبات مكثفة لوضع سياسة استخدام رشيد للمضادات الحيوية، وتناول توافر مستلزمات مكافحة العدوي بالمستشفيات والوحدات الصحية والعمل علي رفع كافة النفايات من الوحدات والمستلزمات.

وأضاف بدران، أن الإجتماع ناقش وضع خطة للتنسيق بين المستشفيات والوحدات الصحية للاستخدام الأمثل لأجهزة التعقيم.

وأكد بدران، ضرورة التنسيق مع الإدارة الهندسية بالمديرية لإصلاح أجهزة التعقيم والتغليف بكافة مستشفيات ووحدات المديرية موجها بضرورة تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بالعمل علي نشر سياسات مكافحة العدوى بين الفرق الطبية المختلفة.