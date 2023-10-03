أمسية لبنانية وتونسية في مهرجان ليلة عمر الغنائية

تشهد فعاليات ليلة عمر الغنائية أمسية لبنانية تونسية مع نجوم أغنياتها، وذلك ضمن فعالياته المقامة في الكويت.

أغانٍ لبنانية وتونسية في مهرجان ليلة عمر الكويتي

تضم الأمسية الغنائية الفنان صابر الرباعي والفنانة أسما لمنور واللبنانية عبير نعمة، في الـ3 نوفمبر القادم.

تفاصيل مهرجان ليلة عمر الغنائي

يجتمع في مهرجان ليلة عمر الغنائي نجوم شباب الوطن العربي الفنان تامر عاشور، والفنان بهاء سلطان، والفنان عايض على مسرح الأرينا الكويت في حفلٍ شبابي حماسي وطربي على خشبة مسرحٍ واحدة.

يضم مهرجان ليلة عمر الكويتي نجوما غنائية من مختلف أنحاء الدول العربية، وسجل حفل أنغام نجاحا جماهيريا كبيرا بليلتين غنائيتين متتاليتين شهدا حضورا جماهيريا كامل العدد.