سلسلة دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القناة

بدأت فعاليات الدورات التدريبية في مجال الجودة، بالتنسيق بين جامعة قناة السويس والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور حمدي كمال عطا الله مدير مركز ضمان الجودة.

وجاءت فعاليات الدورة الأولى تحت عنوان "توصيف البرامج والمقررات ونواتج التعلم لمؤسسات التعليم العالي"، خلال الفترة من 2 حتى 4 أكتوبر 2023.

وتم تنفيذ الدورة على فترتين، الفترة الصباحية بمركز تطوير التعليم بالجامعة، ويقوم بالتدريب بها الدكتور خلف الديب عثمان الأستاذ بكلية التربية جامعة الأزهر، أما الفترة المسائية فتعقد بقاعة التايكو بمركز تطوير التعليم، ويقوم بالتدريب بها الدكتور نادر محمود عبد الدايم الأستاذ بكلية الآثار جامعة عين شمس.

جدير بالذكر أن عدد المتدربين بالدورة الأولى بلغ 48 من أعضاء هيئة التدريس من كليات الآداب والعلوم الإنسانية، التجارة، الحاسبات والمعلومات، الزراعة، الألسن، والهندسة.