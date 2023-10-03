أجندة مجلس الشيوخ مع أولى جلسات الانعقاد الرابع.. تفاصيل

بدأ مجلس الشيوخ اليوم جلسات دور الانعقاد الرابع بممارسة أعمال الجلسة الإجرائية الأولى، اليوم الثلاثاء، تليها عدة جلسات على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع.

ويبدأ جدول أعمال الجلسة، حيث تم فيها تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (409) لسنة ٢٠٢٣ بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ثم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٢٨٧) لسنة ٢٠٢٣ بفض دور الانعقاد العادي.

جدول أعمال الجلسة

وتشهد الجلسات البرلمانية لمجلس الشيوخ، غدًا الأربعاء، إجراء انتخابات اللجان النوعية وإعلان قوائم تشكيل اللجان وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة وإعلان النتائج.

كما يدعو رئيس المجلس خلال الجلسة البرلمانية الأعضاء إلى التوجه للأمانة العامة لتسجيل رغباتهم لعضوية اللجان البرلمانية.

انعقاد دستوري

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

كما تنص المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على :يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.