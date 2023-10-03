الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الإجازات الرسمية 2024 كاملة للقطاع العام والخاص

الإجازات الرسمية
الإجازات الرسمية 2024

الإجازات الرسمية 2024.. يبحث الكثير من الموظفين عن الإجازات الرسمية وخاصة العاملين بالمصالح الحكومية، حيث تنتظر كل الفئات الإجازات الرسمية 2024.

txt

نقيب المهندسين يخضع لجراحات في مستشفى المقاولون العرب بعد تعرضه لحادث سير

txt

نجل ضحية جلسة الصلح: "المتهمون كانوا يخططون لقتل والدي"

txt

أحمد عبدالصمد: نجاح مؤتمر حكاية وطن يؤكد قدرة مصر على مواجهة التحديات (شاهد)

الإجازات الرسمية 2024

إجازة عيد الميلاد المجيد في مصر: في يوم الأحد 7 يناير 2024.

 إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة في مصر: في يوم الخميس 25 يناير 2024.

 إجازة وقفة عيد الفطر المبارك في مصر: في يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024.

 إجازة عيد الفطر المبارك في مصر: من الأربعاء 10 إلى السبت 13 أبريل 2024.

الإجازات الرسمية 2024 في مصر

إجازة عيد تحرير سيناء في مصر: في يوم الخميس 25 أبريل 2024.

 إجازة عيد العمال في مصر: في يوم الأربعاء 1 مايو 2024.

 إجازة شم النسيم في مصر: في يوم يوم الاثنين 6 مايو 2024.

 إجازة وقفة عرفات في مصر: في يوم السبت 15 يونيو 2024.

 إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر: من الأحد 16 إلى الأربعاء 19 يونيو 2024.

إجازات الانتخابات الرئاسية 

و بشأن عطلات المدارس 2024 التي تأتي مع انتخابات الرئاسة، التى من المقرر أن يتم الاقتراع باللجان بالمدارس بالمواعيد التالية في حين الإعادة:

-اليوم الأول يوم انتخابات الرئاسية: يوافق الاثنين 8/1/2024.

-اليوم الثاني أيام الانتخابات الرئاسية: يوافق الثلاثاء 9/1/2024.

-اليوم الثالث أيام الانتخابات الرئاسية: يوافق الأربعاء 10/1/2024.

الإجازات الرسمية 2024 

تأتي إجازة 30 يونيو في مصر: في يوم الأحد 30 يونيو 2024.

تأتي إجازة رأس السنة الهجرية 1446 في مصر: في يوم الأحد 7 يوليو 2024.

تأتي إجازة ثورة 23 يوليو في مصر: في يوم يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.

تأتي إجازة المولد النبوي الشريف في مصر: في يوم الأحد 15 سبتمبر 2024.

تأتي إجازة 6 أكتوبر وعيد القوات المسلحة في مصر: في يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

مواد متعلقة

السن القانوني للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

نقيب المهندسين يخضع لجراحات في مستشفى المقاولون العرب بعد تعرضه لحادث سير

نجل ضحية جلسة الصلح: "المتهمون كانوا يخططون لقتل والدي"

أحمد عبدالصمد: نجاح مؤتمر حكاية وطن يؤكد قدرة مصر على مواجهة التحديات (شاهد)

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-10-2023 فى البنوك المصرية

الإفتاء تستعدّ لمؤتمرها العالمي الثامن حول "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"
الجريدة الورقية