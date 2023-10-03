الإجازات الرسمية 2024 كاملة للقطاع العام والخاص

الإجازات الرسمية 2024.. يبحث الكثير من الموظفين عن الإجازات الرسمية وخاصة العاملين بالمصالح الحكومية، حيث تنتظر كل الفئات الإجازات الرسمية 2024.

الإجازات الرسمية 2024

إجازة عيد الميلاد المجيد في مصر: في يوم الأحد 7 يناير 2024.

إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة في مصر: في يوم الخميس 25 يناير 2024.

إجازة وقفة عيد الفطر المبارك في مصر: في يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024.

إجازة عيد الفطر المبارك في مصر: من الأربعاء 10 إلى السبت 13 أبريل 2024.

الإجازات الرسمية 2024 في مصر

إجازة عيد تحرير سيناء في مصر: في يوم الخميس 25 أبريل 2024.

إجازة عيد العمال في مصر: في يوم الأربعاء 1 مايو 2024.

إجازة شم النسيم في مصر: في يوم يوم الاثنين 6 مايو 2024.

إجازة وقفة عرفات في مصر: في يوم السبت 15 يونيو 2024.

إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر: من الأحد 16 إلى الأربعاء 19 يونيو 2024.

إجازات الانتخابات الرئاسية

و بشأن عطلات المدارس 2024 التي تأتي مع انتخابات الرئاسة، التى من المقرر أن يتم الاقتراع باللجان بالمدارس بالمواعيد التالية في حين الإعادة:

-اليوم الأول يوم انتخابات الرئاسية: يوافق الاثنين 8/1/2024.

-اليوم الثاني أيام الانتخابات الرئاسية: يوافق الثلاثاء 9/1/2024.

-اليوم الثالث أيام الانتخابات الرئاسية: يوافق الأربعاء 10/1/2024.

الإجازات الرسمية 2024

تأتي إجازة 30 يونيو في مصر: في يوم الأحد 30 يونيو 2024.

تأتي إجازة رأس السنة الهجرية 1446 في مصر: في يوم الأحد 7 يوليو 2024.

تأتي إجازة ثورة 23 يوليو في مصر: في يوم يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.

تأتي إجازة المولد النبوي الشريف في مصر: في يوم الأحد 15 سبتمبر 2024.

تأتي إجازة 6 أكتوبر وعيد القوات المسلحة في مصر: في يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.