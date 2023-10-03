نقيب المهندسين يخضع لجراحات في مستشفى المقاولون العرب بعد تعرضه لحادث سير

شهدت نقابة المهندسين المصرية، أمس، يومًا حزينًا بعد إعلان وفاة المهندس أسامة محمد أنور، عضو مجلس نقابة المهندسين المصرية ونقيب المهندسين أسيوط، نتيجة حادث مروري أليم، وفور علم المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين بحالة الوفاة اصر علي حضور مراسم الدفن والعزاء واثناء عودتة من واجب العزاء باسيوط أصيب سبعة أشخاص آخرين، بينهم نقيب المهندسين المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، بجروح خطيرة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة إثر حادث مروري تصادم بين عدة سيارات متتالية على مسافة 300 متر على الطريق الصحراوي الشرقي شمال نفق السنور باتجاه القاهرة بمحافظة بني سويف

الحالة الصحية لطارق النبراوي

وصل المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين إلى مستشفى المقاولون العرب صباح اليوم الثلاثاء، قادما من مستشفى بني سويف العام التخصصي بسيارة إسعاف مجهزة، بعد تعرضه لحادث خطير أثناء عودته من أسيوط بعد تقديم واجب العزاء للمهندس أسامة أنور. عضو المجلس الأعلى للاتحاد الذي توفي أيضاً نتيجة حادث مروري.

وقال مصدر بمستشفى المقاولون العرب إن نقيب المهندسين كان فاقداً للوعي قليلاً وتم وضعه في العناية المركزة، وكذلك سائقه، حيث تحطمت مقدمة سيارة النبراوي بالكامل نتيجة الاصطدام، مؤكداً أن الحالة جيدة إلى حد ما. مستقرة وسيخضع الكابتن لعملية جراحية في القدم. غادر.

وأوضح المصدر أن نقيب المهندسين يعاني من كسر مزدوج في قدمه اليسرى، وكسر في الأنف، وشقوق تحت عينه اليسرى، نافياً وجود نزيف أو جروح في البطن أو ارتجاج، وأنه فقد فقط كدمات. نتيجة الحادث.

وأشار مصدر آخر داخل النقابة إلى أن الدكتور أسامة عبد الحي المرشح لوظيفة نقيب، تواصل مع الأطباء بمستشفى المقاولون العرب للاطمئنان على نقيب المهندسين، مشيرًا إلى أن الوضع سيستغرق بعض الوقت فيما يتعلق بالكسور. الذي يعاني منه النبراوي ويمنع حاليا من استقبال الزوار.