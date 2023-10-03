أحمد عبدالصمد: نجاح مؤتمر حكاية وطن يؤكد قدرة مصر على مواجهة التحديات (شاهد)

قال الإعلامي أحمد عبدالصمد، إنه على مدار 3 أيام من فعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي ظهر أنه كيف بالإخلاص والعمل والإرادة تتحقق الأحلام، موضحًا، أن مصر دولة لا توقفها تحديات، لكنها استطاعت ان توقف التحديات.

القطاعات الخدمية

وأضاف عبدالصمد، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الدولة حكت إنجازاتها في جلسات المؤتمر حيث نهضت حققت طفرة كبيرة في كل القطاعات الخدمية والإنتاجية والتنموية وكل ما يمس حياة الناس بشكل مباشر.

برنامج الحماية الاجتماعية

وتابع: “الملفت أن الملفات التي جرى استعراضها في اليوم الأخير كانت تتحدث عن برنامج الحماية الاجتماعية والدعم الذي قدمته الدولة للأسر الأولى بالرعاية من خلال برنامج تكافل وكرامة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الدعم السنوي المقدم للأيتام ليصل إلى 3.5 مليارات جنيه كحزمة جديدة من حزم الحماية الاجتماعية”.

