الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اليوم.. نابولي يستضيف ريال مدريد في لقاء ناري بدوري أبطال أوروبا

ريال مدريد ضد نابولي
ريال مدريد ضد نابولي

يتسضيف نابولي مساء اليوم ريال مدريد في لقاء ناري مساء اليوم الثلاثاء على ستاد  دييجو أرماندومارادونا ضمن منافسات الجولة الثانية في دوري أبطال أوروبا.

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تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة نابولي

حارس المرمى: كيبا.

الدفاع: داني كارفاخال، روديجر، ناتشو، فيران جارسيا.

الوسط: كامافينجا، تشواميني، فيدي فالفيردي.

الوسط الهجومي: جود بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور.

موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا

تبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، و10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و11 مساء بتوقيت الإمارات .

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