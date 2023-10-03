استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق البحيرة

تجولت "بوابة الوفد" داخل بعض أسواق الخضراوات والفاكهة بمدن وقري محافظة البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء 3أكتوبر 2023، والتي شهدت استقرارا في أسعار في بعض أنواع الخضراوات، إذْ تراوحت أسعار الطماطم مابين 12 إلي 15جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر كيلو البصل مابين 20 لـ25جنيهًا، وتراوحت أسعار الخيار مابين 12 إلي 15جنيهًا للكيلو، والفلفل البلدي مابين 16إلي 20جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الفلفل ألوان مابين 30 قطاع المعاهد الأزهرية تفتتح 32جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الليمون مابين 10 لـ 12جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الباذنجان الأبيض مابين 5إلي 8جنيهات للكيلو، بينما تراوحت أسعار الباذنجان الأسود مابين 4 لـ6جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار البطاطس مابين 12 لـ 15جنيهًا للكيلو، والبامية مابين 30 لـ35جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الملوخية مابين 8 لـ 10جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الثوم البلدي مابين 30 لـ 35جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الجزر الأصفر مابين 10لـ 12 جنيهًا.

في أسواق الفاكهة تراوحت أسعار العنب مابين 30 لـ 35جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت أسعار التين مابين 25 لـ 30جنيهًا للكيلو، وأسعار المانجو مابين 25 لـ35جنيهًا، وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 25 لـ 30جنيهًا للكيلو، وتتراوح أسعار الموز مابين 20 لـ 25جنيهًا للكيلو، وتتراوح أسعار البرقوق مابين 20 لـ 30جنيهًا للكيلو.