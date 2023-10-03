معاينة حريق السوق التجاري بالسيدة زينب لحصر التلفيات

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، معاينة لحصر التلفيات والخسائر الناتجة عن اشتعال حريق بالسوق التجاري، في السيدة زينب، كما تم الاستماع لأقوال عددا من أصحاب المحلات المتضررين، لكشف ملابسات اندلاع الحريق، وبيان سبب اشتعاله.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل السوق التجارى خلف مسجد السيدة زينب دون اصابات، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل سوق فى السيدة زينب ، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.