البيئة: جولات ميدانية بمحافظات منظومة قش الأرز

قام الدكتور طارق العربي رئيس جهاز إدارة المخلفات، ومحمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، و ياسر عبدالله نائب رئيس البرنامج الوطنى للمخلفات، بالمرور على محاور عمل منظومة قش الأرز ومعاينة مواقع التجميع ورصد أى مواقع للحرق المكشوف، ومعاينة مواقع التجميع والتدوير والتخلص من المخلفات، وذلك فى إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقيادات الوزارة بالمتابعة المستمرة والميدانية لأعمال منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، وأعمال جمع وكبس قش الأرز فى المحافظات المعنية بزراعة الأرز.

قام الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بجولة ميدانية بمحافظات القليوبية والشرقية والدقهلية، تفقد خلالها مواقع التخلص النهائي بالعبور ومشتول السوق وأبى زعبل، حيث تبين أثناء المرور بموقع العبور ومشتول السوق وجود بعض انبعاثات للأدخنة، والتي تم التعامل معها على الفور والتنسيق مع محافظة الشرقية بضرورة تغطية موقع مشتول السوق، كما تبين أثناء المرور قيام المزارعين بحرق مخلفات زراعية في أماكن متفرقة، حيث تم إتخاذ الإجراءات اللازمة بواسطة الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية.

وتضمنت جولة رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات المرور على المواقع بمركز ومدينة ميت غمر، حيث تبين استقرار الوضع وعدم وجود أية حرائق بالأراضي الزراعية التي تم المرور عليها،

وقد رافق رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال الجولة المهندس أحمد سعد بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وقيادات المنظومة بفرعي جهاز شئون البيئة بالشرقية، والدقهلية وقيادات مديرية الزراعة بالدقهلية والمشاركين من مجالس المدن والوحدات المحلية بمحافظة الدقهلية.

وأوضح ياسر عبدالله نائب رئيس البرنامج الوطنى للمخلفات أنه تم خلال الجولة الميدانية بمحور العمل بمحافظات الغربية وكفر الشيخ معاينة مواقع تجميع مخلفات قش الأرز التابعة للمتعهدين والمرور على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى تبين بعض حالات الحرق المتوسطة ومنها (الطريق الدائري الرابط بين كفر الشيخ – المحلة) حيث تم إتخاذ الإجراءات اللازمة وتوعية المزارعين بخطورة ذلك على صحة المواطنين، كما تم التنسيق مع فرع طنطا لتكثيف الحملات مع مديرية الزراعة على تلك المنطقة.

وخلال الجولة تم المرور على موقع التدوير والمعالجة بدفرة طنطا والذى تتم عملية التشغيل به من خلال مجلس مدينة طنطا، ويستقبل الموقع 600 طن يوم يتم معالجتهم ونقل الباقي لمدفن السادات، وتبين عدم وجود أي حرائق، كما تم تفقد نقطة تجميع المخلفات مركز ومدينة قطور حيث يبلغ متوسط الكميات التي ترد لها يوميا حوالي 155 طن / يوم وتدار من قبل أحد المتعهدين وتبين عدم وجود أي حرائق بها، كما تلاحظ خلال الجولة وجود تراكمات كبيرة تقدر بحوالي 15000 طن بمحطة وسيطة بجانب مصنع تدوير المخلفات بالمحلة، مشيرًا أنه تم التنسيق مع المحافظة لسرعة نقلها لمدفن السادات.

كما قام محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، بالمرور على محور عمل المنظومة بمحافظات القليوبية والغربية والبحيرة، مشيرًا أنه تم متابعة محور العمل بتلك المحافظات والتأكد من سير وإنتظام العمل به، كما تم إجراء عدد من اللقاءات المباشرة مع المزارعين للتوعية حول إجراءات الحد من نوبات تلوث الهواء وطرق الإستفادة من قش الأرز