الطماطم ب 15 جنيهًا.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق قنا

تستعرض “بوابة الوفد” أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، حيث سجل سعر كيلو الطماطم انخفاضًا حادًا ليصل إلى 15 جنيهًا للكيلو، بعد أن وصل سعرها 25 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو البطاطس 15 جنيهًا، فيما بلغ سعر كيلو البصل بنوعية الأبيض والأحمر ما بين 25 و30 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الخيار الـ 10 جنيهات هو الآخر، وسجلت أسعار الكوسة الـ 10 جنيهات، فيما استقر سعر كيلو الفلفل الأخضر عند حدود الـ 10 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الملوخية الخضراء والمجففة منها ما بين 7 و10 جنيهات للكيلو، واستقر سعر الليمون 10 جنيهات.

واستقرت البامية فى حدود الـ 20 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو الثوم فى حدود 20 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الـ5 جنيهًا للكيلو الواحد و3 كيلو بـ10 جنيهات منها.

ثانيًا الفاكهة، فقد سجل كيلو الموز الـ 15، وبلغ سعر التين 15 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو البلح ما بين 30 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو العنب 10 جنيهات للكيلو، وبلغ كيلو الجوافة 25 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو التفاح 30 جنيهًا والبرتقال 30 جنيهًا هو الآخر وبلغ كيلو الكمثرى 25 جنيهًا للكيلو، واستقر سعر الرمان عند حاجز 5 جنيهات للكيلو.