الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عمرو أديب: الانتخابات الرئاسية ستكون قوية ومميزة بشرط (فيديو)

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بشأن الانتخابات الرئاسية هامة للغاية، معقبا: "إذا تم تنفيذ ما قاله الرئيس السيسي عن الانتخابات هنشوف انتخابات قوية ومميزة جدا ومشرفة، والرئيس السيسي اليوم أبدى تقديره واحترامه لكل المرشحين في الانتخابات الرئاسية".

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وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن الرئيس السيسي طالب المصريين بالنزول والمشاركة لوجود شيء مشرف أمام المصريين وأمام العالم أجمع.

وتابع عمرو أديب: "مهم جدا المصريين يحسوا أن فيه انتخابات وفيه مشاركة كبيرة لأن المصريين لو لقوا الموضوع مش أد كدا مش هينزلوا، زي ماتش الكورة بالظبط لو فيه منافسة تلاقي المشاهدين كتير، والعكس".

أتمنى  أن ما قاله الرئيس اليوم يُترجم على أرض الواقع

وأردف، أنه يأمل أن ما قاله الرئيس اليوم يُترجم على أرض الواقع، لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية فرصة لإرسال الشعب رسائل حول أزماته ومشاكله.

واختتم عمرو أديب: "نزولك كمواطن مهم في الانتخابات، أنك تقول للرئيس اتفضل كمل لو سمحت في فترة رئاسية جديدة، أو أن أنت تبعت رسالة أن أنت مستعجل جدا، وأن مسار الدولة مش عاجبني، وأن أنا واقف عند هذا الأمر، وأن فيه حاجات تانية ممكن تتعمل". 

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