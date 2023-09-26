أرتيتا يدافع عن خيسوس بعد الانتقادات الأخيرة

دافع ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، عن مهاجمه البرازيلي جابرييل خيسوس بعد الانتقالات المتصاعدة في الفترة الأخيرة.

وظهر خيسوس بمستوى سيء في ديربي لندن بين أرسنال وتوتنهام حيث أضاع فرصة محققة يوم الأحد الماضي أمام توتنهام وانتهت هذه المباراة بالتعادل 2-2، حيث اعترف أسطورة أرسنال، إيان رايت، بأنه أحبط من مستوى جيسوس والذي قد يكون كلف الجانرز الفوز بالديربي.

وقال أرتيتا في تصريحات نقلتها صحيفة مترو: "هذه لحظات حاسمة في المباريات الكبيرة، عليك أن تكون هناك وتحدث الفارق وأصعب شيء في كرة القدم هو وضع الكرة في الشباك في الوقت المناسب وكل مهاجم يهدر الفرص، وهذا ما تراه في جميع أنحاء الدوري".

وأضاف "لديه تأثير كبير في العديد من مناطق الملعب، في عطلة نهاية الأسبوع، كان مفيدًا حقًا في العديد من اللحظات، خاصة مع ضغطه العالي. في اللحظة الأخيرة علينا أن نكون أكثر حسمًا هناك. نعلم جميعًا ذلك ونحتاج إلى مساعدة اللاعبين".

وأشار "سوف يعود، جيسوس أليس كذلك؟" انظر إلى هاري كين، وإيرلينج هالاند، وإيفان توني. لديك أمثلة للاعبين الذين سجلوا الكثير من الأهداف".

وأتم: "لم نسجل الكثير من الأهداف حتى الآن. لقد سجلنا أهدافًا أكثر من أي موسم آخر مع أرسنال. هناك طرق مختلفة لتسجيل الأهداف ونحن نسجل ولكن كان ينبغي علينا أن نسجل المزيد مما صنعناه".