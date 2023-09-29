خيسوس مدرب الهلال يقترب من الدوري البرازيلي

أصبح المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، قريب من الرحيل عن قلعة الزعيم خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما امتلك عرض من أحد اندية الدوري البرازيلي للانتقال له خلال المرحلة الجارية.

خورخي خيسوس يقترب من الدوري البرازيلي

يمر خورخي بفترة من عدم الاستقرار مع نادي الهلال بعد التعثرات المستمرة في الفترة الماضية، والهجوم المتواصل عليه من جمهور الزعيم، وسط مطالب برحيله والبحث عن مدري جديد قبل فوات الآوان وضياع نصيب النادي من المنافسة على الألقاب.

أكد المسؤول الاعلامي لنادي فلامينجو البرازيلي أن خورخي جيسوس مدرب الهلال أحد المرشحين لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة ليكون خلفًا للمدرب البرازيلي تيتي.

ينتظر نادي فلامنجو البرازيلي التطورات التي تطرأ للمدرب مع نادي الهلال وهل سيبقى مع النادي أو سيرحل لاتخاذ خطوة رسمية تجاهه خاصة وأنه من المتوقع أن يرحل عقب 3 مواجهات يلعبها مع الزعيم حتى فترة التوقف الدولي المقبلة.

مباريات الهلال الثلاثة المقبلة ستكون أمام أندية الشباب اليوم الجمعة في دوري روشن، وبعدها مواجهتين أمام نادي نساجي الإيراني بدوري أبطال آسيا، ثم الأخدود في الدوري قبل فترة التوقف الدولي المقبلة والتي قد تكون بداية مسيرة جديده لخورخي خارج نادي الهلال.