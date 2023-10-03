فتح باب التقديم على وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن لهذه الجنسية

طرح برنامج خدمة ضيوف الرحمن، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، اليوم الموافق الإثنين 17 ربيع أول 1445ه‍/2 أكتوبر 2023م، وذلك لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، على أن يستمر التقديم لشهر نوفمبر المقبل.

وأعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عبر موقعه الإلكتروني، أن الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين فقط، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

شروط وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن

وأوضح البرنامج أن العمل سيكون بفروع مكاتب البرنامج في محافظة جدة، لافتا إلى أنَّ الوظائف المتاحة جاءت وفق المسميات الوظيفية التالية:

مساعد مدير تطوير الأعمال (متوفر بها وظيفتين): ويشترط للتوظيف فيها التالي:

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، علوم المعلومات، الاقتصاد، الإحصاء)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل بيانات أول، ويشترط للتوظيف بها أن يكون المتقدم حامل لشهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، علوم الكمبيوتر، الإحصاء)، أو أي تخصص ذي الصلة.

رابط وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن

وحدد البرنامج، يوم 26 نوفمبر 2023م، ليكون أخر موعد للتقديم على وظائفه المعلنة ، على أن يكون التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف.

ودعا البرنامج الراغبين في التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي:

https://careers.pep.gov.sa/ar/job-search-results/

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

وأوضح برنامج خدمة ضيوف الرحمن عبر موقعه الإلكتروني أنه تم إطلاقه كونه أحد برامج رؤية المملكة 2030, ويتمثل دوره الرئيسي في إحداث نقلة نوعية في تجربة رحلة ضيف الرحمن من خلال إدارة العملية التكاملية بين الجهات ذات العلاقة والتدخل السريع لحل جميع ما قد يؤثر على تجربة ضيف الرحمن،ونقل صورة مشرقة وحضارية عن جهود المملكة في قطاع الحج والعمرة.



كما أوضح أن هناك أهداف رئيسة للبرنامج وهي: