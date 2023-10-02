برنامج خدمة ضيوف الرحمن يطرح وظائف إدارية للسعوديين

فتح برنامج خدمة ضيوف الرحمن، باب التقديم على الوظائف الإدارية الشاغرة، على أن يكون المتقدم من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك وفق شروط محددة.

ولفت برنامج خدمة ضيوف الرحمن التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن الوظائف الإدارية الشاغرة متاحة للسعوديين فقط، من حمَلة شهادة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع مكاتب البرنامج في محافظة جدة.

وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن

وأعلن البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة جاءت وفق المسميات الوظيفية التالية:

مساعد مدير تطوير الأعمال (متوفر بها وظيفتين): ويشترط للتوظيف فيها التالي:

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، علوم المعلومات، الاقتصاد، الإحصاء)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل بيانات أول، ويشترط للتوظيف بها أن يكون المتقدم حامل لشهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، علوم الكمبيوتر، الإحصاء)، أو أي تخصص ذي الصلة.

أخر موعد للتقديم على وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن

وأعلن البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بداية من اليوم الموافق 2 أكتوبر 2023م؛ ويستمر التقديم حتى تاريخ 26 نوفمبر 2023م.

طريقة التقديم على وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن

ودعا البرنامج الراغبين في التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي:

https://careers.pep.gov.sa/ar/job-search-results/

اهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن

وكان برنامج خدمة ضيوف الرحمن أوضح عبر موقعه الإلكتروني أهدافه الرئيسية وهي: