شروط وطريقة التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة

وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية بحث عنها الكثيرون ممن يحملون مؤهلات متوسطة وعليا، ويبحثون عن فرصة عمل بالقوات المسلحة.

معايير التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية

وأوضحت الخدمات الطبية عبر موقعها الإلكتروني أن لديها عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء وفق شروط محددة منها:

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الدبلوم فأعلى.

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

- توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

وأشارت الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية، إلى أنها بحاجة لشغل (169) وظيفة إدارية، ومساندة، وتقنية، وفنية، وطبية، وصحية للرجال والنساء، تشمل 132 وظيفة لا تتطلب عدد سنوات خبرة.

وأوضحت الخدمات الطبية، أن الوظائف الشاغرة لديها متاحة في كلا من (الرياض، جدة، الدمام، الشرقية، نجران، خميس مشيط).

وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية.. آلية التقديم

واعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية أن التقديم متاح حالياً من خلال الضغط على الرابط التالي..

https://talents.msd.med.sa/ar/job-search-results/

وفي سياق متصل أوضحت الإدارة العامة للخدمات الطبية طريقة التسجيل بمنصة طموح للتوظيف.

السعودية.. خطوات التسجيل بمنصة طموح

ولكل من يرغب في التقديم بالإدارة العامة للخدمات الطبية عليه إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع المنصة talents.msd med.sa

تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني الخاص بالعمل.

النقر على أيقونة “أنشىء سيرتك الذاتية ”.

تعبئة البيانات الأساسية الخاصة بالتسجيل على الموقع.

سيتم إشعارك بتأكيد التسجيل عن طريق البريد الإلكتروني.

بناء سيرتك الذاتية، والذي يتطلب تعبئة جميع الحقول اللازمة.

عند استكمال سيرتك الذاتية سيكون بإمكانك التقدم على الترقيات الشاغرة.

النقر على أيقونة طموح.