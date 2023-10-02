قوات الأمن في مدغشقر تطلق الغاز المسيل للدموع على مرشحي المعارضة

أطلقت قوات الأمن في مدغشقر الغاز المسيل للدموع على مرشحي المعارضة الذين يقودون احتجاجا في العاصمة أنتاناناريفو يوم الاثنين وسط تصاعد التوترات السياسية قبل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.

ودعا 13 من أصل 13 مرشحا للرئاسة أنصارهم إلى السير في ساحة مايو بوسط البلاد للاحتجاج على ما وصفوه بأنه "انقلاب مؤسسي" لصالح الرئيس الحالي أندري راجولينا.

لكن ضباط إنفاذ القانون تحركوا لتفريق الحشد المكون من بضع مئات من الأشخاص قبل أن يصل إلى الوجهة المخطط لها.

واقتيد الرئيس السابق والمعارض البارز مارك رافالومانانا، الذي كان من بين المتظاهرين، إلى بر الأمان من قبل حراسته.

ولم تحظ المسيرة بالضوء الأخضر من السلطات وقام مئات من قوات الأمن بدوريات في وسط المدينة في الصباح.

يتوجه الناخبون في مدغشقر، وهي واحدة من أفقر البلدان في العالم على الرغم من الموارد الطبيعية الهائلة، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس في 9 نوفمبر.

واستقال راجولينا (49 عاما) الشهر الماضي وفقا للدستور من أجل الترشح لإعادة انتخابه.

وكان من المفترض أن يتولى رئيس مجلس الشيوخ منصبه لكنه رفض "لأسباب شخصية"، تاركا المهمة ل "حكومة جماعية" برئاسة رئيس الوزراء كريستيان نتساي، حليف راجولينا.

وقبلت المحكمة العليا في البلاد هذه الخطوة، مما أثار غضب المعارضة.

"إثارة الاضطرابات"

كما رفضت المحكمة الطعون لإعلان ترشيح راجولينا باطلا بسبب جنسيته الفرنسية المزدوجة.

يوم الأحد، اتهم راجولينا خصومه بخلق أزمة سياسية «من الصفر» لأنهم «غير مستعدين» للتصويت.

وقال في خطاب متلفز "لا توجد أزمة في مدغشقر".

"هناك أشخاص يريدون إثارة الاضطرابات في البلاد ... الذين يريدون حرق البنية التحتية ، بما في ذلك قاعة المدينة. نحن لا نقبل ذلك".

وفي الشهر الماضي قال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى من بينها بريطانيا وفرنسا إنهم يتابعون الفترة التي تسبق التصويت "بأكبر قدر من اليقظة".

وقالوا إن الثقة في العملية الانتخابية أمر أساسي لقبول النتائج "من قبل الجميع" وضمان "استقرار" البلاد.

وكان رئيس المحكمة الدستورية قد رفض في وقت سابق الاتهامات بالتحيز، وقال لوكالة فرانس برس إن الهيئة لا يمكنها "إجبار" رئيس مجلس الشيوخ على تولي زمام الأمور.

تولى راجولينا السلطة لأول مرة في عام 2009 على خلفية انقلاب أطاح برافالومانانا.

بعد عدم ترشحه في انتخابات عام 2013 بسبب الضغوط الدولية ، تم التصويت عليه مرة أخرى في السلطة في عام 2018.