يد الأهلي تهزم جي إس كي ببطولة إفريقيا

حقق الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا في ختام مبارياته في دور المجموعات ببطولة إفريقيا للأندية على حساب نظيره فريق جي إس كي الكونغولي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الإثنين بالجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة التي تقام في الكونغو.

إقرأ أيضًا..

أقيمت المباراة على صالة هنري إليندي، وشهد الشوط الأول تفوقًا للاعبي «رجال يد الأهلي» لينتهي بنتيجة 19-11، حيث حرص المدير الفني على مشاركة عدد كبير من اللاعبين، قبل أن تنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 42-30.

وتضم قائمة «رجال يد الأهلي» في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.

