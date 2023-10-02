الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

يد الأهلي تهزم جي إس كي ببطولة إفريقيا

يد الاهلي
يد الاهلي

حقق الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا في ختام مبارياته في دور المجموعات ببطولة إفريقيا للأندية على حساب نظيره فريق جي إس كي الكونغولي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الإثنين بالجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة التي تقام في الكونغو.

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أقيمت المباراة على صالة هنري إليندي، وشهد الشوط الأول تفوقًا للاعبي «رجال يد الأهلي» لينتهي بنتيجة 19-11، حيث حرص المدير الفني على مشاركة عدد كبير من اللاعبين، قبل أن تنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 42-30.

وتضم قائمة «رجال يد الأهلي» في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.
 

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