يد الأهلي يلتقي بطل الكونغو الديمقراطية غدًا

يواجه فريق كرة اليد الأول للرجال بالنادي الأهلي غد الإثنين نظيره جي إس كيه من الكونغو الديمقراطية ، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ، لحساب منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة أفريقيا.





كان الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي قد حقق فوزًا مهمًّا في ثاني مبارياته في بطولة إفريقيا للأندية على حساب نظيره فريق بي إم سي الكونغولي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس السبت لحساب الجولة الثانية من دوري المجموعات للبطولة التي تقام فعالياتها بدولة الكونغو.

أقيمت المباراة على صالة نيكول أوبا، وشهد الشوط الأول تفوقًا للاعبي «رجال يد الأهلي» لينتهي بنتيجة 20-11، حيث حرص المدير الفني على مشاركة عدد كبير من اللاعبين، وشهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز الأحمر بنتيجة ٣٧ -٢٤.

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