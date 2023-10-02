مدرب سيدات يد الأهلي يعقد محاضرة للاعبات بالفيديو

عقد محمد عادل، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي محاضرة بالفيديو للاعبات الفريق داخل فندق الإقامة؛ استعدادًا لخوض مباراة بريميرو الأنجولي في ختام دور المجموعات في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري التي تقام في الكونغو برازافيل.

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شهدت المحاضرة التأكيد على العديد من التعليمات الفنية وشرح نقاط القوة والضعف وطريقة الأداء لفريق بريميرو، مع عرض لقطات مجمعة لبعض مباريات الأهلي السابقة لتلافي الأخطاء، بالإضافة إلى الجوانب الخططية التي سيتم تنفيذها خلال المباراة.

وتضم بعثة «سيدات يد الأهلي» المشاركة في بطولة إفريقيا أبطال الدوري كلًّا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.