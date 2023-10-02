وزير الشباب والرياضة يلتقي نظيره الصومالي لبحث أطر التعاون المشترك

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد جدي محمود وزير الشباب والرياضة بدولة الصومال؛ لبحث التعاون المشترك بين مصر والصومال في المجال الرياضي والشبابي.



حضر اللقاء، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة للأداء الرياضي، الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لقطاع البطولة، والوفد المرافق لوزير الشباب والرياضة الصومالي.

في بداية حديثه، رحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنظيره الصومالي في مصر، مؤكداً عمق العلاقات القديمة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً في التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين في المجالات الشبابية والرياضية.

وأكد وزير الشباب والرياضة الاهتمام بتكثيف الانشطة الرياضية المشتركة بين البلدين وتبادل الخبرات في المجال الرياضي والشبابي والتدريب والخبرات الفنية والانشاءات الرياضية.

من جانبه، وجه وزير الشباب والرياضة الصومالي الشكر الي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي حسن الاستقبال والترحيب وعبر عن اعجابه الشديد بالطفرة الرياضية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة والبنية التحتية الرياضية اللتي تؤهل مصر لاستضافة كبري الأحداث الرياضية.