الألمانية الدولية GIU تستضيف مؤتمر التنمية الاقتصادية المصرى الألمانى بالتعاون مع العاصمة الإدارية

تستضيف الجامعة الألمانية الدولية اليوم الثلاثاء بالتعاون مع العاصمة الإدارية الجديدة مؤتمر «التنمية الاقتصادية المصرى الألمانى» بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، السيد المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اللواء الدكتور مهندس أحمد فهمى مدير عام شركة العاصمة الإدارية، المهندس ياسر عباس نائب رئيس هيئة الاستثمار، ووفد رفيع المستوى ممثل فى 20 شخصية المانية من البرلمان الألمانى بوندستاج وممثلين من الخارجية الألمانية ورجال الاقتصاد والصناعة وممثلى الجامعات البحثية والتكنولوجية من دولة ألمانيا، على رأسهم عضو البوندستاج الألمانى ورئيس لجنة أوروبا والشؤون الدولية فى برلمان ولاية بادن فورتمبيرج ووزير المالية الألمانى الأسبق، عضو البوندستاج الألمانى ورئيسة لجنة العمل الأوروبية والدولية لحزب الـCDU فى برلمان ولاية بادن فورتمبيرج، المدير العام للمجلس الاقتصادى والصناعى لحزب ال CDU بولاية بادن فورتمبيرج.