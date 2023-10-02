أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. مفاجأة في الأسواق
يبحث الكثيرون عن أسعار الحديد و الأسمنت اليوم الاثنين 2- 10 - 2023، بعد حدوث انفراجة مع فتح المجال للمباني في بعض المناطق.
وشهدت أسعار الحديد في مصر تراجعا كبيرا بشكل غير مسبوق، إذ فقد سعر الطن نحو 11 ألف جنيه من أعلى سعر في الأسواق للمستهلك، ويعتبر هذا التراجع هو الأكبر منذ ما يزيد على عام ونصف، بعدما سجل 45 ألف جنيه، كأعلى سعر.
أسعار الحديد في مصر
طن حديد عز اليوم، إذ سجل 33,500 جنيه كمتوسط سعر اليوم بعد 45 ألف جنيه قبل أيام قليلة، بفارق نحو 11500 آلاف جنيه.
أسعار الحديد اليوم
سعر حديد السويس للصلب 33,000 جنيه
سعر حديد اركو ستيل 32,500 جنيه
سعر حديد ستار ستيل 31,600 جنيه
سعر حديد عنتر 31,600 جنيه
سعر حديد عز 33,500 جنيه
سعر حديد المصريين 32,500 جنيه
سعر حديد بشاي 33,000 جنيه
سعر حديد العتال 32,800 جنيه
سعر حديد عطية 32,700 جنيه
سعر حديد سرحان 31,800 جنيه
سعر حديد المراكبي 32,500 جنيه
سعر حديد الكومي 32,400 جنيه
سعر حديد المعادي 32,200 جنيه
سعر حديد العشري 32,500 جنيه
سعر حديد بيانكو 32,000 جنيه
سعر حديد مصر ستيل 32,100 جنيه
سعر حديد الجارحي 33,000 جنيه
سعر حديد الجيوشي 32,000 جنيه
سعر حديد المدينة 32,900 جنيه
سعر طن الحديد الاستثماري
كما يبحث الكثير عن سعر الطن الاستثماري عند البناء الجديد أيضا بعد حديد عز، والذي سجل 32000 ألف جنيه كمتوسط سعر، بعدما سجل نحو 44.5 ألف جنيه كأعلى سعر بتراجع 12 ألف جنيه.
أسعار الأسمنت اليوم في مصر
ويبحث الراغبين في البناء اليوم ، عن سعر طن الأسمنت ، وكذلك سعر الأسمنت اليوم في مصر، والذي جاء كالتالي:
سعر أسمنت جنوب الوادي 1890 جنيه
سعر أسمنت المسلح 1990 جنيه
أسمنت النصر 1970 جنيه
سعر أسمنت الممتاز 2060 جنيه
سعر اسمنت التعمير 1970 جنيه
سعر اسمنت المنيا 1970 جنيه
سعر أسمنت المصريين 2060 جنيه
سعر اسمنت الصعيد 2070 جنيه
سعر اسمنت اسيوط 1890 جنيه
سعر اسمنت وادي النيل 1900 جنيه