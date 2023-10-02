انعقاد الجمعية العمومية لنادي الإيمان للمعاقين بسوهاج

شهد محمد زكريا وكيل مديرية الشباب والرياضة للرياضة بسوهاج انعقاد الجمعية العمومية لنادي الإيمان للمعاقين مؤكدا أن الجمعية بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحاً وانتهت فى تمام السابعة مساءً حيث تتضمن إنعقاد جمعية عمومية عادية بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة .

وتم انعقاد الجمعية العمومية بإشراف قضائي برئاسة المستشارة منال عبد المنصور بهيئة قضايا الدولة واللجنة العليا بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج .

وذلك برئاسة الدكتور محمد فريد شوقى ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة وماجد السيد مدير إدارة الهيئات وبإشراف هاشم محمود مدير عام الرياضة وأمل احمد إدارة الهيئات الرياضية .





وأكد وكيل المديرية للرياضة على أن الجمعيات العمومية تتم عن طريق إتباع الضوابط والتعليمات وكذا تدقيق الإجراءات الخاصة بتنفيذ كافة الجمعيات العمومية داخل الأندية الرياضية على مستوى المحافظة .