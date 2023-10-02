الأوقاف تعلن أسماء الحاصلين على جائزة التميز الوظيفي

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق جائزة التميز الوظيفي لتكريم أفضل العاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها بكل محافظة على حدة ، وسيتم التنسيق مع رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة بديوان عام الأوقاف والجهات التابعة لها ومديري المديريات والإدارات ومديري مناطق هيئة الأوقاف وغيرهم من القيادات بشأن ترشيح المتميزين ، وسيكون التكريم ماديًا ومعنويًا ، وتشمل الجوائز أفضل مائة موظف على مستوى الجمهورية للعام 2023م.



وإعطاءً للفرصة لا يحق للموظف الذي يفوز بالجائزة التقدم لها قبل مرور عامين من تاريخ حصوله عليها، بما يعني أنه يمكن للموظف المتميز التقدم للجائزة كل ثلاث سنوات وفق ما سبق نشره في هذا الشأن.



وقد فاز بجائزة التميز الوظيفي من ديوان عام هيئة الأوقاف المصرية كل من:

غدير يسري محمد ـــ أخصائي بالمكتب الفني بمكتب رئيس مجلس الإدارة ـــ ديوان عام الهيئة (شهادة تقدير + عشرة آلاف جنيه).

أسامة أحمد محمود ـــ مدير إدارة المشروعات بالإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية ـــ ديوان عام الهيئة (شهادة تقدير + خمسة آلاف جنيه).

وفاز بجائزة التميز الوظيفي من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية :

عبير زكي سيد عبدالله ـــ مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (شهادة تقدير + خمسة آلاف جنيه).

هذا وقد فاز بها هذا العام من ديوان عام وزارة الأوقاف كل من :

المركز الأول : عبد الله حسن عبد القوي مساعد الوزير لشئون المتابعة (شهادة تقدير + عشرة آلاف جنيه ).

المركز الثاني : أرفيق إبراهيم القاضي مدير عام المكتب الفني (شهادة تقدير + خمسة آلاف جنيه) .

المركز الثالث : أيمن علي أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة (شهادة تقدير + خمسة آلاف جنيه) .

ومن العمال المتميزين العامل مصطفى شعبان زكريا (شهادة تقدير + خمسة آلاف جنيه) .

وسيتم لاحقًا إعلان أسماء المتميزين من العاملين بالأوقاف والجهات التابعة على مستوى جميع المحافظات كل محافظة على حدة.

وزارة الأوقاف

يأتي ذلك، عملاً من وزارة الأوقاف على تكريم وتشجيع المتميزين من العاملين بها من الأئمة والواعظات والإداريين ومقيمي الشعائر والمؤذنين التابعين للوزارة، وزيادة تحفيز العاملين على مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة من أجل تحسين صورة الوزارة.

