طقس غير مستقر في مصر خلال الأيام المقبلة

تشهد مصر طقسًا غير مستقر خلال الأيام المقبلة، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار في النصف الثاني من الخريف تستمر حتى فصل الشتاء.

ووفقًا لهيئة الأرصاد، سيبدأ فصل الشتاء لعام 2023 في 22 ديسمبر المقبل ويستمر حتى 20 مارس 2024.

وخلال الأيام المقبلة، من المتوقع أن تشهد مصر أمطارًا خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما تشهد حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس 4 و5 أكتوبر 2023 أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

حالة الطقس يومي السبت والأحد 7 و8 أكتوبر

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، أمطارا خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على متقطعة.

وفي سياق مواز، تشهد حالة الطقس يومي السبت والأحد 7 و8 أكتوبر 2023 نشاطا للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.