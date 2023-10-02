وزير الشباب: تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين

على هامش حفل تكريم الرياضيين..

عقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اجتماعًا برؤساء الاتحادات الرياضية، وذلك على هامش حفل إعلان زيادات مكافآت الرياضيين في البطولات القارية والعالمية والأولمبية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

جاء ذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم بحضور رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية المهندس هشام حطب، ورؤساء الاتحادات الرياضية ولاعبي المنتخبات والإعلاميين وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

تناول الاجتماع استعراض خطة عمل الاتحادات الرياضية ودورها مع اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة في سبيل إعداد لاعبي المنتخبات الوطنية وتنفيذ معسكراتهم التدريبية لخوض مختلف المنافسات في البطولات الدولية الرياضية المختلفة، وصولًا لأوليمبياد باريس 2024.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن دعم الوزارة لجميع الاتحادات الرياضية، وتوفير الرعاية الكاملة للأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب، وتذليل كل العقبات حتى يصلوا إلى قمة الأداء والإنجاز الذي يضاف إلى الرياضة المصرية، كان من الأسباب الرئيسية التي نشهدها في تحقيق الألقاب القارية والعالمية تباعًا.

ولفت الوزير إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم الرياضة في كافة المراحل العمرية وفي مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين، وذلك لتحقيق النجاح ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية.

وتوجه رؤساء الاتحادات الرياضية بالشكر والتقدير للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الدعم الدائم والمستمر للمنتخبات الوطنية المصرية.