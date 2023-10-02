الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إستخراج 150 بطاقة رقم قومي بالمجان للسيدات في المنيا

إستخراج البطاقات
إستخراج البطاقات

شهد عامر طه رئيس مركز و مدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا ، ومدير إدارة الشباب والرياضة بديرمواس تنفيذ مأمورية إستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات والفتيات الأكثر إحتياجا ، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

 

حيث تم تصوير عدد 150 سيدة و فتاة لإستخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان ، وذلك  بحضور لجنة من مصلحة الأحوال المدنية بالمنيا، وسجل مدني ديرمواس، وذلك في إطار إهتمام الدولة المصرية ، بتقديم الخدمات المجانية للمرأة ، ويأتي إستخراج بطاقات الرقم القومي على أولويات إهتمام المجلس القومي للمرأة بالمنيا ، وذلك لممارسةكافة حقوقها الشرعية والقانوينة والدستورية .

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالمنيا ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، و متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة  ، و تنفيذ و متابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس.

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