إستخراج 150 بطاقة رقم قومي بالمجان للسيدات في المنيا

شهد عامر طه رئيس مركز و مدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا ، ومدير إدارة الشباب والرياضة بديرمواس تنفيذ مأمورية إستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات والفتيات الأكثر إحتياجا ، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

حيث تم تصوير عدد 150 سيدة و فتاة لإستخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان ، وذلك بحضور لجنة من مصلحة الأحوال المدنية بالمنيا، وسجل مدني ديرمواس، وذلك في إطار إهتمام الدولة المصرية ، بتقديم الخدمات المجانية للمرأة ، ويأتي إستخراج بطاقات الرقم القومي على أولويات إهتمام المجلس القومي للمرأة بالمنيا ، وذلك لممارسةكافة حقوقها الشرعية والقانوينة والدستورية .

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالمنيا ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، و متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، و تنفيذ و متابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس.