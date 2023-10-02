هشام عباس ورامي صبري| القائمة الكاملة لنجوم احتفالية 50 عامًا على حرب أكتوبر

يشهد متحف الحضارة، الليلة، احتفالية مميزة بمناسبة مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر، مع رموز الغناء المصري وتحضيرات خاصة أمام المتحف لاستقبال الاحتفالية وجمهورها.

تفاصيل احتفالية مرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر

ضمت قائمة الحفلات عدد كبير من النجوم وهم "هشام عباس، جميد الشاعري، رامي صبري، بجانب اللون الشعبي مع محمود الليثي وبوسي ورضا البحراوي.

معلومات حول متحف الحضارة

يُعتبر المتحف القومي للحضارة المصرية المتحف الأول من نوعه في مصر والعالم العربي، فهو يُعد مجمعاً حضارياً عالمياً متكاملاً يُتيح لزائريه فرصة للإبحار في رحلة عبر التاريخ للتعرف على الحضارات المصرية المتعاقبة. بدأت فكرة إنشاء المتحف حين أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بُناءً على طلب الحكومة المصرية، عن حملة دولية لإنشاء متحف النوبة بأسوان، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة عام 1982. تم وضع حجر الأساس عام 2002 في قلب مدينة الفسطاط، أول وأقدم العواصم الإسلامية في أفريقيا، وذلك بعد فوز المهندس المعماري المصري في مسابقة معمارية دولية لتصميم المتحف. تعثرت أعمال الإنشاء حتى انتهت تماماً وتم افتتاح قاعة للعرض المؤقت عن الحرف المصرية عبر العصور المختلفة عام 2017، بحضور السيدة إيرينا بوكوفا مدير عام اليونسكو السابق، لتعكس أربع حرف هي: الفخار، الأخشاب، النسيج، والحلي. تم استكمال جميع التجهيزات الخاصة بالقاعات الأخرى للمتحف، وتفضل فخامة رئيس الجمهورية بافتتاح قاعة العرض المركزي واستقبال 22 مومياء ملكية تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير في موكب مهيب عام 2021، كما تم افتتاح قاعة للنسيج المصري عام 2022.