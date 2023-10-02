الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

توزيع الملابس ضمن مبادرة " يوم الخير" بديرمواس

مبادرة يوم الخير
مبادرة يوم الخير

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، تنفيذ مركز شباب تل بني عمران بديرمواس لمبادرة يوم الخير ، و قيام المركز بتجميع الملابس، و الحقائب، و الأدوات المدرسية الغير مستغلة و الزائدة عن الحاجة .

 

و تحضيرها و تجهيزها حتي تكون صالحة للاستخدام، و ذلك لتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجا مع بداية العام الدراسي الجديد،و تم تجميع الملابس و تغليفها و تجميع الحقائب و الأدوات المدرسية و  توزيعها علي الأسر.

 

 وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتخفيف أعباء الإلتزامات المدرسية عن كاهل الأسرة ، و تحقيق روح التعاون و التضامن بين كافة طوائف الشعب ، و بناء على تعليمات وزارة الشباب بتنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة يوم الخير ، لتجميع الملابس والأدوات المدرسية الزائدة عن الحاجة، وتعليمات المدير العام  بالإهتمام بالمبادرة . 

 

جدير بالذكر ، انه تم تجميع عدد 160 قطعة ما بين حقائب و أحذية و ملابس، أدوات مدرسية بمركز شباب تل بنى عمران ، وتم التوزيع بحضور مدير المركز، العاملين بمركز شباب تل بنى عمران، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالمنيا ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، و متابعة وإشراف وكلاء  المديرية للشباب و الرياضة  و تنفيذ و متابعة  إدارة الشباب والرياضة بديرمواس.

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