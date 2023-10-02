توزيع الملابس ضمن مبادرة " يوم الخير" بديرمواس

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، تنفيذ مركز شباب تل بني عمران بديرمواس لمبادرة يوم الخير ، و قيام المركز بتجميع الملابس، و الحقائب، و الأدوات المدرسية الغير مستغلة و الزائدة عن الحاجة .

و تحضيرها و تجهيزها حتي تكون صالحة للاستخدام، و ذلك لتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجا مع بداية العام الدراسي الجديد،و تم تجميع الملابس و تغليفها و تجميع الحقائب و الأدوات المدرسية و توزيعها علي الأسر.

وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتخفيف أعباء الإلتزامات المدرسية عن كاهل الأسرة ، و تحقيق روح التعاون و التضامن بين كافة طوائف الشعب ، و بناء على تعليمات وزارة الشباب بتنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة يوم الخير ، لتجميع الملابس والأدوات المدرسية الزائدة عن الحاجة، وتعليمات المدير العام بالإهتمام بالمبادرة .

جدير بالذكر ، انه تم تجميع عدد 160 قطعة ما بين حقائب و أحذية و ملابس، أدوات مدرسية بمركز شباب تل بنى عمران ، وتم التوزيع بحضور مدير المركز، العاملين بمركز شباب تل بنى عمران، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالمنيا ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، و متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة و تنفيذ و متابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس.