تقليل السكر والدقيق يحسن البكتيريا المعوية.. أخصائية تكشف السبب

قالت طبيبة الجهاز الهضمي فيرونيكا كورنيلوفا، إن ضعف البكتيريا المعوية يسبب مشاكل في امتصاص الألياف.

أشارت الدكتورة كورنيلوفا في إحدى المقابلات إلى أنه من أجل الصحة الجيدة، من المهم أن يتمتع الشخص ببكتيريا معوية متوازنة مشبعة بالبكتيريا الجيدة.

نحن بحاجة إلى محاربة البكتيريا السيئة، لأن فائضها يضعف تحمل الألياف ويكون له بشكل عام تأثير سلبي على الصحة، شارك الأخصائي مع AiF.

وذكرت كورنيلوفا أن إدراج منتجات الحليب المخمر في النظام الغذائي، والتي تحفز نمو البكتيريا المفيدة، يساعد على تحسين البكتيريا المعوية وفي المقابل، للتخلص من الكائنات الحية الدقيقة الضارة، يجب عليك تقليل وجود الأطعمة الغنية بالسكر المضاف والكربوهيدرات البسيطة في نظامك الغذائي، وأنت بحاجة إلى تقليل تناول السكر المضاف والمخبوزات والحلويات والأرز الأبيض والمعكرونة والبطاطس.

أيضًا، يجب أن يحتوي النظام الغذائي على أقل عدد ممكن من الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة بالإضافة إلى ذلك، لاستعادة النباتات الصحية في الأمعاء، قد يصف طبيبك أدوية تحتوي على بكتيريا حية.

وأضافت الأخصائية أنه بدون البكتيريا المعوية الصحية، لن يتمكن الجسم من امتصاص الألياف، وهو أمر مهم للحفاظ على صحة الأمعاء والحماية من تطور سرطان القولون والمستقيم.