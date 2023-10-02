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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

رغم حبها لـ ريتش بول| أديل تتمنى الرجوع للماضي لاستخدام تطبيقات المواعدة عبر الإنترنت

النجمة أديل
النجمة أديل

تمنت المغنية العالمية أديل أن تكون تطبيقات المواعدة عبر الإنترنت متاحة في زمنها قبل أن تصبح مشهورة، فهي لم تستمتع بهذه الخاصية وقتها، وكان الأمر مختلفا عن الفترة الحالية.

 

كشفت أديل أن القيام بالمواعدة عبر الإنترنت لم يكن شائعًا وقتها، قائلة في أحدث تصريحاتها: "لم أتمكن مطلقًا من القيام بالمواعدة عبر الإنترنت لأنها أصبحت أمرًا شائعًا بعد أن أصبحت مشهورة".

 

ورغم ذلك إلا أن أديل سعيدة مع شريكها ريتش بول هو حب حياتها وأنها مهووسة به، رغم أنهم التقيا بطريقة تقليدية.

 

مازحة إنها إذا كان لديها ملف تعريف للمواعدة عبر الإنترنت، فإنها ستقضى معظم الوقت فى "تحسين" صور ملفها الشخصي، قائلة كم مرة قمت بتحرير صورى لتبدو وكأننى لست مجنونًا؟".

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