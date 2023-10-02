حضور مكثف للندوة التعريفية ببرنامج" المرأة تقود" بالبحيرة

أكد الدكتور هانى جميعة، بالدور الهام الذي تؤديه الأكاديمية الوطنية ، وأعرب عن سعادته بأنه كان أحد خريجي الأكاديمية الوطنية ، والتى كان لها دور هام ومؤثر في جميع مجالات حياته، حيث استفاد من دراسته بها فى طريقة التعامل ،القيادة ، الإتيكيت ، التعامل مع الإعلام وغيرها.

مؤكدًا بأنهن لو تولين القيادة ، سيكُنَّ عند المسئولية ، وسيؤدين دورهن على أكمل وجه ممكن ، واستأذن سيادته الحضور لوقوف وفد محافظة البحيره ، واعدًا الجميع بأننا سنكون جميعا داعمين للبرنامج والأكاديمية .

مشيرا إلي أن بناء الإنسان ، أهم من الحجر، والإستثمار في البشر أهم من الكيان ، وأن القادم أفضل بمشيئة الله ،والإختيار قائم على الجدارة.

جاء ذلك خلال حضورة فعاليات الندوة التعريفية التى نظمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب عن برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية ،والتي أقيمت بديوان محافظة البحيره ، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة

وذلك بحضور اللواءمحمد شوقي بدر- السكرتير العام للمحافظة ،و كامل غطاس - السكرتير المساعد للمحافظة ، و اللواء إيهاب حامد - مستشار المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية ،والدكتورمصطفي حمزة - عميد كلية طفولة مبكرة - جامعة دمنهور، وبمشاركة وفد من سيدات مديرية الصحة بالبحيره ممن يتمتعن بالمواصفات القيادية .

كما ضم الدكتورة هاله عبدالرازق، والدكتورة سماح القاضي ،والدكتورة صابرين السقا ،والدكتورإسلام محمد ،الدكتورة مروه الرفاعي ،والدكتورةهبه عبدالكريم ،والدكتورة صفاء فؤاد ،والدكتورة عبير جاب الله ،والدكتورة.ايمان عماره ،و رباب حاتم.