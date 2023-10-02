زيت العرقسوس.. يحمي البشرة من أشعة الشمس ويعالج حب الشباب

تعاني أغلب النساء من تصبغات البشرة، بسبب التعرض للشمس فترة طويلة مما تنتج بشرتك المزيد من الميلانين، لذلك ترغب دائمًا في الحصول على حل صحي وطبيعي لتوحيد البشرة وللحصول على ملامح مشرقة وجذابة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير ماسك العرق سوس الفعال.

طريقة تطبيق خلطة زيت عرق السوس:

اخلطي ملعقتين من زيت عرق السوس مع ملعقتين من الحليب المجفف وملعقة من زيت الزيتون، مع إضافة القليل من الماء الدافئ للحصول على عجينة متماسكة.

ضعي العجينة على البشرة لمدة 30 دقيقة واتركيها حتى تجف تمامًا.

اشطفي الوجه بالماء، وقومي بتمرير مكعب من ماء الورد المثلّج لغلق المسام مرة أخرى.

فوائد زيت العرق سوس

التخلص من البثور وحب الشباب:

بفضل احتواء زيت العرق سوس على مواد مضادة للأكسدة، فتعمل على إزالة الأوساخ والميكروبات والالتهابات وبالتالي معالجة حب الشباب.

ترطيب البشرة وتغذيتها:

يحتوي زيت العرق سوس على مواد مضادة للأكسدة والتي ترطب البشرة، بالإضافة إلى إحتوائه على مواد أساسية مغذية أهمها الصوديوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم والفسفور.

حماية البشرة من أشعة الشمس:

زيت العرق سوس مثالي للحماية من أضرار أشعة الشمس والتي قد تؤدي الى العديد من مشاكل البشرة مثل: ظهور علامات التقدم في السن والبقع الداكنة وغيرها، ولهذا الأمر تجدينه يستخدم في مستحضرات واقي الشمس ومستحضرات علاج الحروق الناتجة عن أشعة الشمس الضارة.