"الطب البيطري" بجامعة بدر تنظم يومًا تعريفيًا لطلاب الكلية .. بالصور

أعلن الدكتور عادل عبدالخالق، عميد كلية الطب البيطري بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن إدارة الكلية بدأت أولى فعالياتها للعام الجامعى الجديد (٢٠٢٣-٢٠٢٤) مبكرًا وذلك بعقد اليوم التعريفى للكلية، وبدأ اللقاء بالترحيب للجمع الكبير من الطلاب وأولياء أمورهم الذين حرصوا على الحضور والتعرف على الكلية وبرامجها الأكاديمية المتنوعة.

جامعة بدر في القاهرة:

وأكد عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن الكلية تحرص دائمًا على الاهتمام بالطلاب الجدد والقدامى وتذليل كل الصعوبات التى تواجههم حتى يكونوا خريجين مميزين على المستوى الإقليمى، مشيرًا أن الكلية تمتلك نخبة من أكفأ أعضاء التدريس فى مصر والعالم العربى.. منوهًا أن مرحلة الشباب هى من أهم المراحل فى حياة الطلاب مطالبًا جميع الطلاب باستغلالها أفضل استغلال قبل فوات الأوان.

وأشار الدكتور عادل عبدالخالق، أن تخصص الطب البيطرى من التخصصات العالمية المهمة وأن الطب البيطرى هو خط الدفاع الأول لسلامة وصحة الإنسان مطالبًا جميع الطلاب بالالتزام فى دراستهم واستغلال تخصص الطب البيطرى أحسن استغلال، مؤكدًا أن على جميع الطلاب التواصل مع المرشد الأكاديمى الخاص بهم ومعرفة الوظائف المتاحة لتخصص الطب البيطرى.

ونوه عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أنه تم تقديم عرض عن الكلية وبرامجها المختلفة والمعتمدة جميعها من المجلس الأعلى للجامعات وأساليب الدراسة والتقييم بالكلية من الدكتور أحمد حامد عريشة، أستاذ مساعد فيسيولوجيا الحيوان ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، موضحًا أنه تم فتح باب المناقشة والاستماع إلى استفسارات الطلاب، والإجابة عن كافة تساؤلاتهم وتم اصطحاب الحاضرين إلى جولة بالكلية وأخذ صورة جماعية فى المسرح الرومانى بالجامعة.

جامعة بدر في القاهرة

جامعة بدر في القاهرة

من جانبه، تحدث ناجى عبدالعزيز، مدير رعاية الطلاب والأنشطة بجامعة بدر بالقاهرة "BUC"، عن الأنشطة الطلابية المتاحة بالجامعة والسُبل المتاحة لتنمية مهاراتهم من خلال التدريب واستثمار النشاطات المختلفة التى تقدمها رعاية الشباب.