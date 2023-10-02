بعيدة المنال.. وزير الخارجية: مصر الجائزة الكبرى للمتآمرين

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تعد للمتآمرين الجائزة الكبرى لكنها بعيدة المنال.

ونوه إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع مختلف الدول التي حققتها مصر دليل على عودتها لتصبح شريكًا مؤثرًا، مؤكدًا أنه يجرى العمل على الحفاظ على الشراكات الاستراتيجية القائمة مع دول مثل الولايات المتحدة، ممثلة في الحوار الاستراتيجي بين البلدين، والذي تزامن مع الاحتفال بالذكرى 100 لهذه العلاقات.

ولفت شكري خلال كلمته بفعالية مؤتمر "حكاية وطن"، إلى أن المجلس يشارك بانتظام لتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والدولية والإقليمية وإعطاء الأولوية لهذه الشراكة، سواء على مستوى المفوضية الأوروبية، أو الشراكة التي تجمع مصر وهذه المجموعة المهمة من الدول.

وأكد أن أولويات وزارة الخارجية تتفق مع الأولويات الوطنية دون إملاء وبعيدًا عن المشروطية والعمل، بحيث يستفيد كلا الجانبين على قدم المساواة، دون التدخل في قضايا أخرى.

وأكد أن الوزارة تهتم بإنشاء أطر تعاون جديدة مثل الآلية الثلاثية لمصر واليونان وقبرص التي تطورت حتى الآن، ويتم التأكيد على الدور المركزي في تحقيق الاستقرار في منطقة شرق المتوسط من خلال فتح مجالات التعاون الثلاثي في مجالات الزراعة والسياحة والنقل، وتوسيع الجذور التاريخية التي تربط شعوب الدول الثلاث، وتحقيق مصالح الدول الثلاث.

