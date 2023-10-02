وزير الشباب: الكاراتيه يحقق نتائج عالمية.. والقيادة السياسية تدعم الرياضيين

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الكاراتيه من الاتحادات الرياضية المصرية التي تُحقق نتائج عالمية، حيث يتصدر أبطاله التصنيف العالمي.

وأضاف صبحي أن جيانا فاروق، بطلة الكاراتيه المصرية، تعرضت للظلم في أولمبياد طوكيو 2020، وهو ما حرمها من تحقيق ميدالية ذهبية أو فضية، واكتفت بالبرونزية.

وأشار وزير الرياضة إلى أن القيادة السياسية المصرية تدعم الرياضيين، حيث يتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل دائم عن أهمية الرياضة ودعم الرياضيين.

وأوضح صبحي أن هناك لاعبين يحملون أكثر من جنسية بجانب الجنسية المصرية، لكنهم يلعبون باسم مصر، ويرفعون علم مصر في البطولات، مثل فريدة عثمان، ساندرا سمير، محمد حمزة، ويوسف حميدة.