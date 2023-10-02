الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

البحوث الإسلامية يعقد الندوة الشهرية لمجلة الأزهر

مجلة الأزهر
مجلة الأزهر

يعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن تنظيم الندوة الشهرية لمجلة الأزهر الأربعاء القادم بقاعة الأزهر للمؤتمرات بعنوان: «مصر من العبور إلى البناء والتنمية.. مجلة الأزهر تؤصل لخمسين عامًا من النصر».

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البحوث الإسلامية يطلق حملة توعية في جميع محافظات الجمهورية

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البحوث الإسلامية ودعم الابتكار ينظمان نادي العلوم الشرعية بالأزهر

يحاضر في هذه الندوة، الدكتور إبراهيم الهدهد- رئيس جامعة الأزهر الأسبق ويناقش في كلمته "الأزهر الشريف ودعم جهود الدولة المصرية من النصر إلى التنمية"، لواء أركان حرب محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، ويلقي كلمة بعنوان: "الأمن الفكري ودوره في تحقيق النصر وبناء الدولة الحديثة"، لواء أركان حرب أسامة الجمال- زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية، ويلقي كلمة بعنوان: "رؤية مصر 2030 وتحديات حروب الجيل الرابع"، الدكتور الحسيني حمّاد – مدرس التاريخ بجامعة الأزهر، ويلقي كلمة بعنوان: "الدور الوطني للأزهر الشريف..سجل حافل وتاريخ عريق".

 

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