البحوث الإسلامية يعقد الندوة الشهرية لمجلة الأزهر

يعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن تنظيم الندوة الشهرية لمجلة الأزهر الأربعاء القادم بقاعة الأزهر للمؤتمرات بعنوان: «مصر من العبور إلى البناء والتنمية.. مجلة الأزهر تؤصل لخمسين عامًا من النصر».

يحاضر في هذه الندوة، الدكتور إبراهيم الهدهد- رئيس جامعة الأزهر الأسبق ويناقش في كلمته "الأزهر الشريف ودعم جهود الدولة المصرية من النصر إلى التنمية"، لواء أركان حرب محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، ويلقي كلمة بعنوان: "الأمن الفكري ودوره في تحقيق النصر وبناء الدولة الحديثة"، لواء أركان حرب أسامة الجمال- زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية، ويلقي كلمة بعنوان: "رؤية مصر 2030 وتحديات حروب الجيل الرابع"، الدكتور الحسيني حمّاد – مدرس التاريخ بجامعة الأزهر، ويلقي كلمة بعنوان: "الدور الوطني للأزهر الشريف..سجل حافل وتاريخ عريق".