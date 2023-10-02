غدًا.. صحة أسيوط تبدأ القوافل الطبية لشهر أكتوبر في 5 مراكز

أعلن الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، عن الخطة التنفيذية للقوافل الطبية العلاجية الشاملة لشهر أكتوبر 2023، والتي تبدأ غدًا الثلاثاء 3 أكتوبر، في عدة قرى بـ5 مراكز بالمحافظة على مستوى القوصية، وديروط، وأسيوط، والفتح، والبداري، وتأتي القوافل الطبية العلاجية الشاملة كجزء من مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2019.

وتهدف هذه المبادرة إلى توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع وتوفير الرعاية الصحية للمناطق النائية والقرى البعيدة تعد القرى في أسيوط من بين المناطق التي تستفيد من هذه الخدمات الصحية المجانية والشاملة.

صحة أسيوط تبدأ القوافل الطبية لشهر أكتوبر في 5 مراكز

تهدف القوافل الطبية العلاجية إلى الوصول إلى المواطنين في الأماكن البعيدة وتوفير الخدمات الطبية اللازمة لهم. تتضمن هذه الخدمات التشخيص الطبي والعلاج وتقديم الأدوية الضرورية وتعتبر هذه القوافل فرصة للمواطنين للحصول على الرعاية الصحية المجانية ومشاكلهم الصحية المستعصية ليتم تقديم العلاج المناسب لهم.

وتعتبر محافظة أسيوط واحدة من المحافظات الهامة في مصر، ومنطقة حضرية وريفية متنوعة تحتضن المحافظة الكثير من القرى والمدن النائية التي تعاني من قلة الخدمات الصحية. تعمل القوافل الطبية العلاجية على تلبية احتياجات هذه القرى وتعزيز مستوى الخدمة الصحية فيها.

تتمثل خطة القوافل الطبية العلاجية الشاملة لشهر أكتوبر 2023 في زيارة خمس مراكز رئيسية في محافظة أسيوط، وهي القوصية وديروط وأسيوط والفتح والبداري ستقدم هذه القوافل الكثير من الخدمات الصحية للمواطنين، بما في ذلك الكشف الطبي والتشخيص والعلاج، وتوفير الدواء المجاني للمرضى.

تعد هذه القوافل فرصة عظيمة للمواطنين في تلك المناطق للوصول إلى الخدمات الصحية المهمة. حيث يعاني الكثير منهم من صعوبة الوصول إلى المرافق الصحية القريبة وارتفاع تكاليف العلاج من خلال تنفيذ هذه القوافل، يتم توفير الرعاية الصحية الشاملة للمرضى ومساعدتهم في التغلب على الصعوبات التي يواجهونها.

بالإضافة إلى ذلك، تهدف القوافل الطبية العلاجية إلى تعزيز الوعي الصحي في المجتمع وتوعية المواطنين بأهمية الصحة والوقاية من الأمراض وتقدم أيضًا النصائح الطبية والتوجيه للمواطنين للحفاظ على صحة جيدة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

في نهاية اليوم، تعد القوافل الطبية العلاجية الشاملة لشهر أكتوبر 2023 في أسيوط فرصة لتحسين مستوى الخدمة الصحية في المناطق النائية والقرى البعيدة من خلال توفير الرعاية الصحية المجانية والشاملة، تعزز هذه القوافل حق الجميع في الصحة وتساهم في جعل حياة المواطنين أفضل وأكثر كرامة.

تأتي هذه الخطة في إطار الحرص على تقديم الخدمات الطبية الكاملة لجميع الأفراد في جميع أنحاء محافظة أسيوط، وتشمل الخطة الكثير من الخدمات الطبية المختلفة مثل الفحوصات الطبية المجانية وصرف الأدوية بشكل مجاني، وذلك لتغطية جميع الفئات الاجتماعية، من الفقراء والمحتاجين والأشخاص ذوي الدخل المحدود. ويأتي ذلك استمراراً لجهود الحكومة في تحسين خدمات الرعاية الصحية بالمحافظات والوصول إلى جميع المواطنين دون استثناء.