طقس تبوك.. أمطار تضرب 3 مدن سعودية وتحذير عاجل من الأرصاد

تصدر طقس تبوك، محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، بالتزامن مع تحذير المركز الوطني للأرصاد في المملكة من هطول أمظار غزيرة على منطقة تبوك والمدينة المنورة والحائل.

طقس تبوك

توقعات خلال الساعات القادمه ببعض الامطار الخفيفه شمال #تبوك نواحي البير والزيته وعلقان وحالة عمار ، وشمال بجده والله اعلم pic.twitter.com/qLwHqaQIji — فريق امطار تبوك (@tabuk_area) October 2, 2023

وغرد المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، على منصة “إكس”، “تويتر” سابقًا، أن منطقة تبوك تشهد هطول أمطار تصل لحد السيول وتصحبها رياح تؤدي إلى شبه انعدام بالرؤية”.

فيما أوضح فريق أمطار تبوك، على حسابهم الرسمي بموقع “إكس"، أنه اعتبارًا من اليوم الإثنين، سوف تشهد تبوك، دخول حزام السحب العاليه تتخلله رشوش خفيفه على شمال وشمال غرب تبوك بشكل عام، ويستمر إلى يوم الثلاثاء.

بدا من يوم غداً الاثنين دخول حزام السحب العاليه تتخلله رشوش خفيفه على شمال وشمال غرب #تبوك بشكل عام ، ويستمر الى يوم الثلاثاء بتصير الاجواء غائمه ومنظر⛅️ والله اعلم pic.twitter.com/yc7D4FKjD8 — فريق امطار تبوك (@tabuk_area) October 1, 2023

طقس المدينة المنورة

وأكد المركز، في بيان له، أن منقطة المدينة المنورة سوف تتأثر بأمطار خفيفة وصواعق رعدية تصحبها رياح تؤثر على مدى الرؤية حتى الساعة التاسعة مساء، وتؤثر على المهد، بدر، وادي الفرع.

طقس الحائل

وأضاف المركز، أن منطقة حائل سوف تتأثر أيضًا بأمطار خفيفة مصحوبة بصواعق رعدية ورياح تؤدي إلى تدن الرؤية الأفقية وتؤثر على الحائل، السليمى، الشملى”.

طقس السعودية

وفيما نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة بمناطق ومحافظات المملكة، والذي جاء كالتالي:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس اليوم الإثنين، بأن الفرصة مستمرة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى المدينة المنورة.

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.