بفستان من الورود| أديل تشعل المسرح بجمالها في أحدث حفلاتها

تألقت النجمة أديل في أحدث حفلاتها بلوك جذاب، تميز بلونه الأسود الساحر، والتي تعتمده في معظم حفلاتها، لتكون أكثر أنوثة وجاذبية، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

أديل

وبدت أديل بفستان مصنوع من قماش القطيفة، تميز بقصة الـ A Line، وهو يكون مُجسم أسفل الصدر، ثم ينسدل بشكل فضفاض وأنيق، بالإضافة لأكمام مطرزة بالشيفون لتصنع شكل وردة كبيرة الحجم وأنيقة.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت أديل تصفيفة شعر ساحرة وبسيطة، أبرزت بها جمال ملامحها، فقامت بربط خصلاتها شكل كعكة من الخلف، وتركت غرتها مثبتة على أحد الجانبين وتتدلى بشكل مرتب وناعم.

ووضعت أديل مكياجًا جذابًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها بالكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني.

وأبرزت أديل جمال عينيها بالكحل مع الآيلاينر والرموش الصناعية؛ لتحصل على عينين واسعتين، بالإضافة لظلال العين بدرجات البني، واختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها.