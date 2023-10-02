الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

ورش فنية وجولات تعريفية بالمتاحف في مسابقة "المواهب الذهبية"

صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية

عقدت اللجنة التنفيذية لمسابقة المواهب الذهبية بنسختها السادسة، التى ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية والقائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الدكتور محمد عبد الغنى، اجتماعا للإستعداد فى بدء إقامة الورش الفنية الخاصة بالرسم فى المسابقة.

 

وقالت الدكتورة هادية صابر، نائب رئيس الجمعية ومنسق عام المسابقة، أن الورش تقدم مجانى وستبدأ أولا بجولة داخل المتاحف، لجميع الإعاقات على مستوى محافظة القاهرة والجيزة وبعض المحافظات الأخرى لدعم الموهوبين على مستوى الجمهورية، كما سيتم الإعلان قريبا عن الجدول التنظيمي لمواعيد الورش داخل المتاحف التابعة لقطاع الفنون التشكيلية على مستوى الجمهورية.

 

وأضافت الدكتورة هادية صابر، أنه ستنطلق أولى هذه الورش يوم السبت ٧ أكتوبر الجارى بمتحف محمود مختار، بمشاركة الفنان التشكيلى الدكتور شاكر الإدريسى مدير إدارة الورش الفنية محليا وعالميا بقطاع الفنون التشكيلية، وتتضمن الجولة بالمتحف التعريف والتوعية بموضوع المسابقة وهو انتصارات أكتوبر المجيدة ومرور ٥٠ عاما على العبور العظيم .

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