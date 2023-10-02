الإيسيسكو يطلق المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية بأذربيجان

يشارك وفد كبير من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في الدورة الـ 74 للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، التي انطلقت أعمالها بمدينة باكو، وتعقدها منظمة الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، بشراكة مع وكالة الفضاء الأذربيجانية "أذركوسموس"، وافتتح أعمالها فخامة الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، بحضور رفيع المستوى لممثلي الحكومات ورؤساء وكالات الفضاء والمستثمرين، ومختلف الجهات المهتمة بتطبيقات الفضاء، بهدف مناقشة قضايا علوم الفضاء وتطبيقاتها، وفسح المجال لتبادل الآراء حول التقنيات الحديثة والمشكلة لمستقبل صناعة علوم الفضاء.

ويترأس وفد المنظمة الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، بحضور عدد من رؤساء ومديري إدارات وقطاعات وخبراء وموظفي الإيسيسكو، إلى جانب أكثر من 500 شاب وفتاة ينتمون إلى عدد من الدول الأعضاء بالمنظمة، حيث نظمت الإيسيسكو مشاركتهم وقامت بترتيب نقل 200 شاب وفتاة منهم عبر طائرة خاصة، من العاصمة المغربية الرباط، إلى باكو لحضور أعمال المؤتمر. وأتاحت الإيسيسكو للشباب فرصة حضور المؤتمر في إطار احتفاء المنظمة بعامها للشباب، وكجزء من رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز البرامج الداعمة لقدرات الشباب في مجالات العلوم والابتكار وتهيئتهم لمهن المستقبل. حيث سيقوم المشاركون بالتعرف على أحدث التطورات في مجال تطبيقات الفضاء وسبر أغوار الكون. كما سيكون لهم موعد مع استكشاف الثقافة الأذربيجانية، في إطار إسهام المنظمة في تعزيز التنوع الثقافي والحوار الحضاري بين دولها الأعضاء.

التحديات والفرص العالمية

وتشهد الدورة الـ 74 للمؤتمر، التي تتخذ هذا العام شعار: "التحديات والفرص العالمية: اعطوا الفضاء فرصة"، تنظيم الإيسيسكو مبادرة "محادثات شباب الإيسيسكو" بجامعة أدا بأذربيجان، وهي عبارة عن جلسات حوارية لشباب العالم الإسلامي، بهدف إشراك الشباب في المناقشات والحوارات حول مختلف المواضيع ذات الصلة بحياتهم في المجالات التعليمية والعلمية والثقافية، والتزاما من الإيسيسكو بدعم الشباب باعتبارهم عماد التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم.

كما تشهد الدورة استقطاب أكثر من 5000 مشارك من مختلف أنحاء العالم، ومشاركة أكثر من 30 شركة مختصة في مجال الفضاء، إلى جانب حضور حوالي 150 هيئة في المعرض المقام في إطار أنشطة المؤتمر، بهدف تقديم أحدث المعلومات والتطورات التي يشهدها مجال الفضاء وتطبيقاته، سواء في الأوساط الأكاديمية والبحثية، أو المجالات المهنية والصناعية، وإتاحة فرص التواصل والتشبيك المعرفي بين الجميع.

ويتناول برنامج المؤتمر جلسات عامة يوفر عبرها متحدثون رفيعو المستوى معطيات عن الاتجاهات الأبرز والأفكار المستجدة في أبحاث علوم الفضاء والتكنولوجيا الحديثة، فيما ستتناول المحاضرات نقاشات للخبراء من أجل الإجابة عن الأسئلة حول آخر تطورات المجال، وإتاحة مساحة للتفاعل والحوار مع الحاضرين.