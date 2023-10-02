الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي: الفلوس اللي في صندوق تحيا مصر تحت إشرافي (فيديو)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة حريصة على إنشاء الصناديق من أجل استثمار أموالها والاستفادة منها في المشروعات التي تحتاجها الدولة.

وأضاف السيسي خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن" اليوم الإثنين: "أنا لو اديت الفلوس للدكتور معيط، ولا قد كدة 10 مرات واللي هديهوله خلاص".

السيسي: عمري ما اتكلمت على صندوق قناة السويس

وتابع: "أنا عمري ما اتكلمت على صندوق قناة السويس، هو بيقوم بدور كبير جدا، وكذلك صندوق تحيا مصر اللي كل ما نتزنق أقول خدوا منه"، مؤكدا أن الصناديق تحت إشراف شخصي منه.

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