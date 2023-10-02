منى زكي تستعرض أنوثتها بالدانتيل الشفاف والأحمر الصاخب

خطفت الفنانة منى زكي الأنظار بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها، مشاركة متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أثناء حضورها الإيفينت الخاص لإحدى شركات التجميل.

الفنانة منى زكي

وظهرت منى زكي بفستان أسود مثير وجريء، فكان مصنوع من الدانتيل الشفاف ناحية الظهر والجانبين والأكتاف، وتميز بقصته المجسمة ومحددة الخصر؛ ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

ونسقت منى زكي مع فستانها حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأسود، وحملت كلاتش صغيرة الحجم باللون الأسود مع الذهبي، كما تزينت بمجوهرات راقية مرصعة بالألماس، فضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها، بالإضافة لخاتم في إحدى اليدين.

الفنانة منى زكي

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت منى زكي تصفيفة شعر بسيطة، أبرزت بها جمال فستانها وملامحها، فقامت برفع شعرها شكل البومبيه أعلى الرأس، وترمت غرتها تتدلى على الجانبين بشكل مرتب وناعم.

ووضعت منى مكياجًا جريئًا مرتكزًا على رسمة الشفاه، فإختارت اللون الأحمر كملمع شفاه جريء وجذاب، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون الوردي، وأبرزت جمال عينيها بظلال العين بدرجات البني المدمجة مع النود، بالإضافة للكحل والماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا.