مكتبة الإسكندرية عضو اللجنة التوجيهية التابعة للتحالف الدولى لحفظ الإنترنت لفترة ثالثة

حافظت مكتبة الإسكندرية على مقعدها كعضو بارز فى اللجنة التوجيهية التابعة للتحالف الدولى لحفظ الإنترنت للفترة الثالثة على التوالى، بعد انتخابها لأول مرة فى عام 2017.

وتواصل المكتبة وضع الاستراتيجيات الخاصة بالتحالف الدولى لحفظ الانترنت (IIPC) كعضو فى اللجنة التوجيهية المكونة من 15 منظمة؛ منها: مكتبة الكونجرس، والمكتبة البريطانية، ومكتبة فرنسا الوطنية، وذلك ابتداءً من شهر يناير القادم ولمدة ثلاثة أعوام.

وقد تلقت اللجنة التوجيهية الترشيحات على الخمسة مقاعد الشاغرة، واستقر الأعضاء فى نصف سبتمبر 2023على استمرار ترشيح مكتبة الإسكندرية، مع مكتبة وأرشيف كندا، ومكتبة سويسرا الوطنية، ومكتبة مختبر لوس ألاموس الوطنى، بالإضافة إلى العضو الجديد؛ مكتبات جامعة شمال تكساس.

ومن الجدير بالذكر أن المهندس يوسف الدكر؛ مدير المعهد الدولى للدراسات المعلوماتية بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مكتبة الإسكندرية، هو الرئيس الحالى للمجلس التنفيذى الخاص باللجنة التوجيهية التابعة للتحالف الدولى لحفظ الإنترنت (IIPC)، بعد انتخابه فى يناير 2023 من قبل الأعضاء لمدة عام.

انضمت مكتبة الإسكندرية إلى التحالف الدولى لحفظ الإنترنت (IIPC) فى عام 2010، وبرز دورها فى العديد من المبادرات الخاصة بأرشفة الويب مع مؤسسات دولية، انطلاقًا من رسالتها كمؤسسة بحثية عالمية استثنائية.