روسيا: لافروف يجتمع مع كبار مسؤولي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية غدًا في سوتشي

يعقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، محادثات منفصلة مع كبار مسؤولي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، غدا الثلاثاء، في مدينة سوتشي الروسية.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم الاثنين من المقرر أن تستضيف سوتشي غدا الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر، المحادثات التي يجريها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع الرئيس الأبخازي أصلان بزانيا ووزير الخارجية الأبخازي إينال أردزينبا، وكذلك المحادثات المقررة مع رئيس أوسيتيا الجنوبية آلان جاجلوييف ووزير خارجيته أخسار دجيويف، وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن جدول أعمال الاجتماعات يتضمن مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية الملحة، مشيرة إلى أن المحادثات ستركز بشكل خاص على آخر تطورات محادثات جنيف حول الأمن والاستقرار في جنوب القوقاز، والتي تعد منصة للحوار الذي يجمع مسؤولين من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وكذلك من جورجيا وروسيا والولايات المتحدة.